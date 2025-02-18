Водителям рассказали, кому запрещено парковаться во дворах жилых домов

При этом легковые автомобили массой до 3,5 тонн можно оставлять на придомовой территории без ограничений, даже если водитель не проживает в данном доме.

Главное условие — не мешать пешеходам и другим автомобилям.

Эти же правила распространяются на машины краткосрочной аренды, однако зона их стоянки должна быть в свободном доступе и находиться в зоне мобильного интернета.

Для транспорта тяжелее 3,5 тонн парковка во дворе разрешена только на специально обозначенных стоянках с соответствующими знаками и разметкой.

Заезжать во двор можно только для погрузки, разгрузки или высадки пассажиров, а в остальных случаях разрешенное время нахождения в жилой зоне не должно превышать пяти минут.

Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1 500 рублей в других регионах.

Жители дома, столкнувшись с нарушителями, могут обратиться в ГИБДД.