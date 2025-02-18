Свой 104-й день рождения Лоретта отметила в тюрьме округа Ливингстон штата Нью-Йорк в США

Тюрьма это не музей, но из уважения к почтенному возрасту именинницы ей пошли навстречу и устроили подробную экскурсию, рассказав о тюрьме и показав всё то, на что там можно было посмотреть.

Лоретта осталась очень довольна — теперь она может вычеркнуть очередной пункт из своего списка желаний.

Кроме того, во время экскурсии по тюрьме никто не забыл, что у дамы вообще-то праздник.

В честь этого были поданы пирожные и кофе.

Лоретта же поделилась секретом долголетия, который очень прост — надо просто никогда не лезть не в своё дело.