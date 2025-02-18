Свой 104-й день рождения Лоретта отметила в тюрьме округа Ливингстон штата Нью-Йорк в США

15:26 2025-02-18
Свой 104-й день рождения Лоретта отметила в тюрьме округа Ливингстон штата Нью-Йорк в США

Но не стоит думать, что бабушка совершила некое преступление, за которое понесла наказание. старушка посетила тюрьму, просто перед праздником Лоретта заявила, что всегда хотела побывать в тюрьме и посмотреть, как там всё устроено.

Тюрьма это не музей, но из уважения к почтенному возрасту именинницы ей пошли навстречу и устроили подробную экскурсию, рассказав о тюрьме и показав всё то, на что там можно было посмотреть.

старушка посетила тюрьму

Лоретта осталась очень довольна — теперь она может вычеркнуть очередной пункт из своего списка желаний.

Кроме того, во время экскурсии по тюрьме никто не забыл, что у дамы вообще-то праздник.

В честь этого были поданы пирожные и кофе.

Лоретта же поделилась секретом долголетия, который очень прост — надо просто никогда не лезть не в своё дело.

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