Сын выстрелил отцу в затылок, так как, по его словам, получил такой приказ от инопланетян

Ын Чжин Ла был застрелен в затылок, и совершил это злодеяние родной сын мужчины.

На допросе Тимоти Ла поведал немало удивительного.

Оказывается, он непонятным образом попал на другую планету, и недобрые инопланетяне приказали ему убить родителя.

Чуть позже Тимоти изменил показания, начав утверждать, что застрелил вовсе не папу, а опять же инопланетянина, нацепившего на лицо папину кожу как маску.

Всё это дало основание предположить, что арестованный стрелок страдает от психического заболевания.

Это подтвердила мама Тимоти и вдова Ына, которая рассказала, что у сына имеются «проблемы со здоровьем».