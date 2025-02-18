Сын выстрелил отцу в затылок, так как, по его словам, получил такой приказ от инопланетян

15:30 2025-02-18
Сын выстрелил отцу в затылок, так как, по его словам, получил такой приказ от инопланетян

Полицейские и медики, прибывшие на помощь 73-летнему жителю Лас-Вегаса (Невада, США), быстро поняли, что помочь ничем не смогут.

Ын Чжин Ла был застрелен в затылок, и совершил это злодеяние родной сын мужчины.

На допросе Тимоти Ла поведал немало удивительного.

Оказывается, он непонятным образом попал на другую планету, и недобрые инопланетяне приказали ему убить родителя.

Чуть позже Тимоти изменил показания, начав утверждать, что застрелил вовсе не папу, а опять же инопланетянина, нацепившего на лицо папину кожу как маску.

Всё это дало основание предположить, что арестованный стрелок страдает от психического заболевания.

Это подтвердила мама Тимоти и вдова Ына, которая рассказала, что у сына имеются «проблемы со здоровьем».

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