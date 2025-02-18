Желтый цвет против проституток: что придумали хитрые японцы

16:37 2025-02-18
Желтый цвет против проституток: что придумали хитрые японцы

В Японии с древнейшим женским ремеслом борются, выкрашивая узкие улочки "злачных мест" в яркий желтый цвет.

Такой способ изобрели в японском городе Осака, где жрицы любви облюбовали известный район отелей Умеда.

Что такое "тачинбо"

Таким понятием в Японии обозначают бесцельное "стояние" девушек на улицах. И не всегда своим видом они изображают, что готовы к приключениям.

Одеты путаны часто вполне невинно и могут делать вид, что залипают в телефоне или ждут кого-то. Таких стоящих без дела девушек можно встретить в разных городах Японии, и местные жители хорошо знают такие особенные места "стояния".

Тайна желтого цвета

В указанном районе Умеда решили устранить проблему "тачинбо" весьма оригинальным способом - выкрасили популярную у проституток улицу в желтый цвет.

Кроме того, по всему периметру мостовой разместили аквариумы и рисунки аквариумов, а также различных морских обитателей. Все это снабдили яркой подсветкой.

Теперь злачная улица вся светится и стала очень заметной. Покупать любовь за деньги в Японии незаконно, поэтому в открытую подходить к стоящим девушкам на такой сверкающей улице никто не рискнет.

Жрицам любви пришлось покинуть этот район, идея с желтым цветом сработала.

Конечно, проблему проституции в стране этот способ не решил, но эта конкретная улица перестала быть средоточием греха и разврата.

В чем скрытая опасность хост-клубов

Между тем, продажная любовь в Японии процветает, как и раньше. И часто проституция здесь прикрывается вполне легальными услугами.

Самая опасная легальная услуга – это хост клубы, в которых вам предлагают только внимание противоположного пола (беседа, выпивка, совместные танцы). 

Японцы и японки подсаживаются на это галантное внимание, залезают в долги ради дорогих услуг хост-клуба. И чтобы выплатить их, многие девушки начинают заниматься продажей секс-услуг.

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