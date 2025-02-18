Тараканьи фермы считаются одной из самых быстрорастущих отраслей в Китае

Довольно дешевый и, вместе с тем, насыщенный белком корм, который охотно потребляют рыбы.

Скоту тоже подходит, ведь растительная пища не покрывает потребность в белке.

Китай сейчас экспортирует такой корм в США на сумму около 1 млрд долларов в год.

Тараканы оказались эффективными потребителями органического мусора.

Особенно удобно им отдавать пищевые отходы.

Одна крупная тараканья ферма способна переработать до 50 тонн пищевых отходов ежедневно.

Перспективы гораздо более радужны чем кажется:

При всем нашем отвращении к этим созданиям в них много полезного белка и насекомые могут быть неплохой диетической пищей.

Главное, что мешает их повсеместному внедрению - отвратительный внешний вид, есть еще и генетическая память на этих переносчиков заразы.

Но если чистых - без токсичных веществ и инфекций - тараканов перемолоть в муку, то можно даже не почувствовать никаких признаков насекомых.

Уже сейчас на Ближнем Востоке выпускают мармелад из насекомых. Специальные ароматизаторы, желе - получается (по заверению создателей) вкусно и полезно.

Французы выпускают протеиновые порошки, созданные из мучных червей.

Тараканы и саранча по вкусу могут напоминать орех пекан или грибы.

В условиях роста населения на планете такие перспективы весьма явные.