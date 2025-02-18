Тараканьи фермы считаются одной из самых быстрорастущих отраслей в Китае

Довольно дешевый и, вместе с тем, насыщенный белком корм, который охотно потребляют рыбы.
Скоту тоже подходит, ведь растительная пища не покрывает потребность в белке.
Китай сейчас экспортирует такой корм в США на сумму около 1 млрд долларов в год.
Тараканы оказались эффективными потребителями органического мусора.
Особенно удобно им отдавать пищевые отходы.
Одна крупная тараканья ферма способна переработать до 50 тонн пищевых отходов ежедневно.
Перспективы гораздо более радужны чем кажется:
При всем нашем отвращении к этим созданиям в них много полезного белка и насекомые могут быть неплохой диетической пищей.
Главное, что мешает их повсеместному внедрению - отвратительный внешний вид, есть еще и генетическая память на этих переносчиков заразы.
Но если чистых - без токсичных веществ и инфекций - тараканов перемолоть в муку, то можно даже не почувствовать никаких признаков насекомых.
Уже сейчас на Ближнем Востоке выпускают мармелад из насекомых. Специальные ароматизаторы, желе - получается (по заверению создателей) вкусно и полезно.
Французы выпускают протеиновые порошки, созданные из мучных червей.
Тараканы и саранча по вкусу могут напоминать орех пекан или грибы.
В условиях роста населения на планете такие перспективы весьма явные.
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