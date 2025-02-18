Датский пролив – подводный водопад, который поглотить любую субмарину

Этот водопад существует не на поверхности, а глубоко под водой, в самом сердце Датского пролива.

Там сталкиваются ледяные арктические воды и более теплые атлантические течения, образуя мощный нисходящий поток.

Это место смертельно опасно для подводных лодок.

Подводный водопад невидим глазу, но его мощь невозможно переоценить.

Даже самые современные субмарины предпочитают обходить его стороной, ведь если лодку унесет вниз — спасения не будет.

Вторая причина - политическая.

В 1950-х годах США разместили в этом районе систему подводного наблюдения SOSUS, и хотя сейчас ее активность снижена, стратегическое значение пролива остается высоким.