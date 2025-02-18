Датский пролив – подводный водопад, который поглотить любую субмарину

17:26 2025-02-18
Датский пролив – подводный водопад, который поглотить любую субмарину

Между Исландией и Гренландией притаилась одна из самых коварных природных аномалий — подводный водопад, крупнейший в мире. Его высота — 3,5 километра, а скорость падения воды - 2 км/ч.

Этот водопад существует не на поверхности, а глубоко под водой, в самом сердце Датского пролива.

Там сталкиваются ледяные арктические воды и более теплые атлантические течения, образуя мощный нисходящий поток.

Это место смертельно опасно для подводных лодок.

Подводный водопад невидим глазу, но его мощь невозможно переоценить.

Даже самые современные субмарины предпочитают обходить его стороной, ведь если лодку унесет вниз — спасения не будет.

Вторая причина - политическая.

В 1950-х годах США разместили в этом районе систему подводного наблюдения SOSUS, и хотя сейчас ее активность снижена, стратегическое значение пролива остается высоким.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
21:22

Храмова Оксана

В японских садиках детей возвращают родителям вместе с грязными подгузниками
В японских садиках детей возвращают родителям вместе с грязными подгузниками Когда папа или мама забирают ребенка вечером из сада, то получают в придачу пакет с использованными за день подгузниками.
Храмова Оксана
20:06

Храмова Оксана

Что известно про личную жизнь сестры Ким Чен Ына: муж и дети Ким Ё Чжон
Что известно про личную жизнь сестры Ким Чен Ына: муж и дети Ким Ё Чжон Бывший дипломат раскрыл подробности о браке и детях близкой родственницы правителя Северной Кореи.
Храмова Оксана
18:07

Храмова Оксана

У китайцев появилась новая профессия: чем занимаются «тетушки последней мили»
У китайцев появилась новая профессия: чем занимаются «тетушки последней мили» Такая услуга действительно существует, и появилась она недавно, по другому это звучит как «замещающая доставка».
admin
17:53
Парад из 6 планет смогут наблюдать белорусы 21 января 2025 года без помощи телескопов
Парад из 6 планет смогут наблюдать белорусы 21 января 2025 года без помощи телескопов Планеты окажутся по одну сторону от Солнца и займут обширный участок неба — около 130 градусов.
admin
17:30
Точка Немо — океанский полюс недоступности
Точка Немо — океанский полюс недоступности В южной части Тихого океана, на тысячу миль вокруг нет ни клочка суши, именно здесь находится точка Немо.
Новости СМИ2