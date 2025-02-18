Парад из 6 планет смогут наблюдать белорусы 21 января 2025 года без помощи телескопов

17:53 2025-02-18
Парад из 6 планет смогут наблюдать белорусы 21 января 2025 года без помощи телескопов

Планеты окажутся по одну сторону от Солнца и займут обширный участок неба — около 130 градусов.

Среди них самыми заметными будут Юпитер, Венера, Марс и Сатурн, которые можно будет увидеть невооруженным глазом.

Уран и Нептун будут видны только через телескоп.

Это событие можно охарактеризовать как малый парад звезд, так как в относительно узком секторе неба можно будет увидеть лишь три из шести планет: Венеру, Нептун и Сатурн.

-----

Пара́д плане́т — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°.

При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Понятие «парад планет» не является научным и используется в астрономии только для её популяризации.

Максимальное сближение небесных тел по эклиптической долготе называется соединением.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
21:22

Храмова Оксана

В японских садиках детей возвращают родителям вместе с грязными подгузниками
В японских садиках детей возвращают родителям вместе с грязными подгузниками Когда папа или мама забирают ребенка вечером из сада, то получают в придачу пакет с использованными за день подгузниками.
Храмова Оксана
20:06

Храмова Оксана

Что известно про личную жизнь сестры Ким Чен Ына: муж и дети Ким Ё Чжон
Что известно про личную жизнь сестры Ким Чен Ына: муж и дети Ким Ё Чжон Бывший дипломат раскрыл подробности о браке и детях близкой родственницы правителя Северной Кореи.
Храмова Оксана
18:07

Храмова Оксана

У китайцев появилась новая профессия: чем занимаются «тетушки последней мили»
У китайцев появилась новая профессия: чем занимаются «тетушки последней мили» Такая услуга действительно существует, и появилась она недавно, по другому это звучит как «замещающая доставка».
admin
17:30
Точка Немо — океанский полюс недоступности
Точка Немо — океанский полюс недоступности В южной части Тихого океана, на тысячу миль вокруг нет ни клочка суши, именно здесь находится точка Немо.
admin
17:26
Датский пролив – подводный водопад, который поглотить любую субмарину
Датский пролив – подводный водопад, который поглотить любую субмарину Между Исландией и Гренландией притаилась одна из самых коварных природных аномалий — подводный водопад, крупнейший в мире. Его высота — 3,5 километра, а скорость падения воды - 2 км/ч.
Новости СМИ2