Парад из 6 планет смогут наблюдать белорусы 21 января 2025 года без помощи телескопов

Среди них самыми заметными будут Юпитер, Венера, Марс и Сатурн, которые можно будет увидеть невооруженным глазом.

Уран и Нептун будут видны только через телескоп.

Это событие можно охарактеризовать как малый парад звезд, так как в относительно узком секторе неба можно будет увидеть лишь три из шести планет: Венеру, Нептун и Сатурн.

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Пара́д плане́т — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°.

При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Понятие «парад планет» не является научным и используется в астрономии только для её популяризации.

Максимальное сближение небесных тел по эклиптической долготе называется соединением.