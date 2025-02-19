Packard «Land Yacht» это Дорожная яхта для рекламы бикини

10:52 2025-02-19
Packard «Land Yacht» это Дорожная яхта для рекламы бикини

Современные купальники бикини появились в 1946 году, получив название в честь атолла Бикини в южной части Тихого океана, где американские военные проводили испытания ядерного оружия.

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Выбор названия стал гениальной маркетинговой находкой Луи Реара, французского модельера, умевшего привлекать всеобщее внимание при относительно скромном бюджете.

Выбор названия стал гениальной маркетинговой находкой Луи Реара, французского модельера, умевшего привлекать всеобщее внимание при относительно скромном бюджете.

Первоначально ни одна модель не хотела появляться в бикини на публике, поэтому Реар обратился к девушкам с более низкой социальной ответственностью и нанял для демонстрации купальника 19-летнюю стриптизершу Мишелин Бернардини из Casino de Paris.

Презетация, вызвавшая большой резонанс в СМИ и немало споров, состоялась 5 июля 1946 года в модном парижском бассейне Molitor.

Консервативная публика была в шоке, пресса писала, что «ни одна девушка, обладающая чувством такта и скромностью подобное не наденет!».

Позже, в 1948 году, Луи Реар организовал рекламный пробег (с командой уже согласных на всё моделей), в том числе по маршруту велогоки Тур де Франс, заказав для этого сухопутную яхту.

Построить такой специфичный транспорт как «дорожную яхту» взялся знаменитый французский кузовостроитель Анри Шапрон.

Базой послужил восьмицилиндровый Packard Super Eight 1937 года выпуска.

Примерно тогда Луи Реар придумал свой известный рекламный слоган, утверждая, что раздельный купальник не является настоящим бикини, «если его нельзя продеть сквозь обручальное кольцо».

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Выше на фото Мишелин Бернардини - первая девушка, появившаяся в бикини на публике.

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Яхта была очень известна во Франции, до 1976 года принадлежала лично Луи Реару и пребывает сегодня в рабочем состоянии.

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