Высоцкий запросто ездил за границу, и визы в любую капиталистическую страну получал мгновенно

Путешествовал больше, чем Юрий Сенкевич из телепередачи «Клуб путешественников».

В 1975 году Высоцкий ездил во Францию, Англию, Италию, Марокко, на Мадейру, в Перу, Мексику, Болгарию, Венгрию, и ещё раз во Францию.

1977 г. – 3 раза ездил во Францию, а также в Венгрию, Мексику, Перу, в США и Канаду.

1979 г. – трижды был во Франции, по два раза – в Канаде и США, в Италии; отдыхал на Таити, ездил в ФРГ.

Владимир Семёнович мог не показывался на Родине по полгода.

В те времена, для любого советского человека (даже со связями) такие поездки были запредельной, ненаучной фантастикой.

За границей Высоцкий запросто раздавал интервью западным радиостанциям и телеканалам, без проблем встречался за границей с бывшими соотечественниками – беглыми диссидентами.

Любому другому гражданину СССР за один такой поступок запретили бы последующие выезды за границу, а то и посадили бы.

Когда Хазанов, будучи в Канаде, передал родственнику жены посылку, и на него «настучали» – он на 12 лет стал невыездным из СССР.