В Америке Высоцкого встречали с распростертыми объятиями

«Заработал больше чем, за всю жизнь», — рассказал позднее об успехе знаменитости в своей книге Валерий Перевозчиков.
Точная сумма заработка Высоцкого остается неизвестной, но близкие называли суммы от 33 до 36 тысяч долларов.
Платили певцу не только за концерты, но и за интервью.
Например, за участие в одном из шоу Владимир Семенович получил три тысячи долларов.
За все это ему в СССР впоследствии пришлось объясняться.
Ходят разговоры, что Владимир Высоцкий всерьез задумывался о своем переезде за границу, и он жаловался друзьям на то, что буквально задыхается на родине.
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