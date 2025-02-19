В Америке Высоцкого встречали с распростертыми объятиями

12:34 2025-02-19

В 1979 году звезду пригласили на гастроли. На родине поэт прикрылся тем, что поехал вместе с супругой Мариной Влади, которой требовалась срочная медицинская помощь, а сам в течение двух недель выступал в местных колледжах.

 «Заработал больше чем, за всю жизнь», — рассказал позднее об успехе знаменитости в своей книге Валерий Перевозчиков.

Точная сумма заработка Высоцкого остается неизвестной, но близкие называли суммы от 33 до 36 тысяч долларов.

Платили певцу не только за концерты, но и за интервью.

Например, за участие в одном из шоу Владимир Семенович получил три тысячи долларов.

За все это ему в СССР впоследствии пришлось объясняться.

Ходят разговоры, что Владимир Высоцкий всерьез задумывался о своем переезде за границу, и он жаловался друзьям на то, что буквально задыхается на родине.

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