Вывеску калужского завода Volkswagen выставили на продажу за ₽10 000

12:43 2025-02-20
Вывеску калужского завода Volkswagen выставили на продажу за ₽10 000

Демонтированную вывеску решил продать нынешний владелец завода. Стоимость музейной реликвии всего ₽10 тысяч российских рублей.

И ещё:

Власти Индии поймали немцев на налоговых махинациях и теперь требуют оплатить штраф аж в $1,4 млрд.

«Это вопрос жизни и смерти для Volkswagen» — говорят в компании.

Если немцев заставят выплатить штраф — они полностью уйдут из Индии.

Общая сумма долга Volkswagen India сейчас — $2,8 млрд.

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С 1 марта в России меняются правила регистрации автомобилей. 

Теперь для постановки на учёт больше не нужен полис ОСАГО, но ездить без него всё равно нельзя — штраф никто не отменял.

А вот без уплаты утильсбора зарегистрировать авто теперь не получится.

Плюс небольшая приятность: снять машину с учёта теперь можно через Госуслуги, без визита в ГИБДД.

 

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