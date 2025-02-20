Вывеску калужского завода Volkswagen выставили на продажу за ₽10 000

И ещё:
Власти Индии поймали немцев на налоговых махинациях и теперь требуют оплатить штраф аж в $1,4 млрд.
«Это вопрос жизни и смерти для Volkswagen» — говорят в компании.
Если немцев заставят выплатить штраф — они полностью уйдут из Индии.
Общая сумма долга Volkswagen India сейчас — $2,8 млрд.
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С 1 марта в России меняются правила регистрации автомобилей.
Теперь для постановки на учёт больше не нужен полис ОСАГО, но ездить без него всё равно нельзя — штраф никто не отменял.
А вот без уплаты утильсбора зарегистрировать авто теперь не получится.
Плюс небольшая приятность: снять машину с учёта теперь можно через Госуслуги, без визита в ГИБДД.
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