В 1964 году дизайнеры Ford видимо решили показать всему миру, насколько креативными они могут быть

17:30 2025-02-20
В 1964 году дизайнеры Ford видимо решили показать всему миру, насколько креативными они могут быть

Базово в формах "Авроры" можно было угадать следы многих классических гранд-универсалов, но спутать ее с другими моделями все-таки невозможно.

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Отдельно можно отметить организацию багажного пространства, что для универсалов действительно важно.

Так, у большинства "Сквайеров" тех лет встречалась обычная задняя дверь, которая могла выступать как скамейка.

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Что же касается "Авроры", то ее крышка багажника была инновационной - ее спроектировали таким образом, что она использовалась как трап.

Усаживаться на задние сиденья стало значительно удобнее.

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Это было важным конкурентным преимуществом, ведь сзади чаще всего сидели дети - теперь они могли попадать в автомобиль практически без участия родителей.

В центре салона было что-то вроде дивана, а передние сиденья могли свободно разворачиваться назад.

Создавалось что-то похожее на семейную лаунж-зону.

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Рядом со штурвалом (рулем) были телевизор, радио и даже холодильник.

Сложно представить себе что-то более комфортабельное.

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