В 1964 году дизайнеры Ford видимо решили показать всему миру, насколько креативными они могут быть

Это было важным конкурентным преимуществом, ведь сзади чаще всего сидели дети - теперь они могли попадать в автомобиль практически без участия родителей.

В центре салона было что-то вроде дивана, а передние сиденья могли свободно разворачиваться назад.

Создавалось что-то похожее на семейную лаунж-зону.