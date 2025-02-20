В 1964 году дизайнеры Ford видимо решили показать всему миру, насколько креативными они могут быть

Отдельно можно отметить организацию багажного пространства, что для универсалов действительно важно.
Так, у большинства "Сквайеров" тех лет встречалась обычная задняя дверь, которая могла выступать как скамейка.
Что же касается "Авроры", то ее крышка багажника была инновационной - ее спроектировали таким образом, что она использовалась как трап.
Усаживаться на задние сиденья стало значительно удобнее.
Это было важным конкурентным преимуществом, ведь сзади чаще всего сидели дети - теперь они могли попадать в автомобиль практически без участия родителей.
В центре салона было что-то вроде дивана, а передние сиденья могли свободно разворачиваться назад.
Создавалось что-то похожее на семейную лаунж-зону.
Рядом со штурвалом (рулем) были телевизор, радио и даже холодильник.
Сложно представить себе что-то более комфортабельное.
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