Образ Высоцкого для многих из нас был и будет оставаться загадкой

Высоцкий должен был стать волком из “Ну, погоди!”, но не стал, не пропустила цензура.
Официальные власти вообще старались не замечать поэта-бунтаря.
Так что, очередной запрет не удивил поэта, зато очень огорчил создателей мультсериала.
В знак протеста они все-таки включили в одну из серий его “Песню о друге”.
Несмотря на запреты Владимир Высоцкий успел дать почти полторы тысячи концертов в республиках СССР и за рубежом.
Его перу принадлежит 850 произведений, в том числе около 600 песен.
По поводу одной из них его как-то разыграл Станислав Говорухин во время съемок фильма “Вертикаль”.
Однажды он зашел в номер Высоцкого, Володи не было на месте. На кровати лежали исписанные новыми стихами листы.
Мерцал закат, как блеск клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу.
Говорухин прочел эти строки всего раз и сразу запомнил.
Когда Высоцкий радостно сообщил режиссеру о новой песне, Говорухин стал декламировать окончание стихотворения, заявив, что это очень известная старая баллада, Владимир был крайне удивлен.
Видя его растерянность, Говорухин рассмеялся и розыгрыш был раскрыт.
Высоцкий обожал быструю езду и за свою жизнь разбил несколько автомобилей, в том числе уникальный для советских просторов Renault.
Марина Влади получила авто за съемки в рекламе и подарила мужу. Володя разбил его в первый же день, врезавшись в автобус.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__