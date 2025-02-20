Образ Высоцкого для многих из нас был и будет оставаться загадкой

18:06 2025-02-20
Образ Высоцкого для многих из нас был и будет оставаться загадкой

Свое первое стихотворение Володя написал в 15 лет, и это было стихотворение о Сталине: Оно называлось “Моя клятва”, в нем автор тосковал по безвременно почившему вождю.

Высоцкий должен был стать волком из “Ну, погоди!”, но не стал, не пропустила цензура.

Официальные власти вообще старались не замечать поэта-бунтаря.

Так что, очередной запрет не удивил поэта, зато очень огорчил создателей мультсериала.

В знак протеста они все-таки включили в одну из серий его “Песню о друге”.

Несмотря на запреты Владимир Высоцкий успел дать почти полторы тысячи концертов в республиках СССР и за рубежом.

Его перу принадлежит 850 произведений, в том числе около 600 песен.

По поводу одной из них его как-то разыграл Станислав Говорухин во время съемок фильма “Вертикаль”.

Однажды он зашел в номер Высоцкого, Володи не было на месте. На кровати лежали исписанные новыми стихами листы.

Мерцал закат, как блеск клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу.

Говорухин прочел эти строки всего раз и сразу запомнил.

Когда Высоцкий радостно сообщил режиссеру о новой песне, Говорухин стал декламировать окончание стихотворения, заявив, что это очень известная старая баллада, Владимир был крайне удивлен.

Видя его растерянность, Говорухин рассмеялся и розыгрыш был раскрыт.

Высоцкий обожал быструю езду и за свою жизнь разбил несколько автомобилей, в том числе уникальный для советских просторов Renault.

Марина Влади получила авто за съемки в рекламе и подарила мужу. Володя разбил его в первый же день, врезавшись в автобус.

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