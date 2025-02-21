57-летняя Соня Миротич из Скопья, вне себя от радости, празднует беременность после 22 лет попыток забеременеть

Их история о стойкости привлекла внимание их сообщества.
В интервью местной прессе Соня рассказала, что у пары было восемь самопроизвольных выкидышей.
Она рассказала, что путь к выздоровлению для неё и Марко был полон усилий, страданий и операций.
По словам интервьюера TV Prva, они оба даже взяли перерыв и на какое-то время перестали пытаться зачать ребёнка.
Соня встретилась с гинекологом, который направил её к доктору Ане Еремич, которая затем отправила пару в Скопье, в Северную Македонию.
Здесь Соня из Грбавци, деревни в муниципалитете Подгорица, Черногория, получила донорские яйцеклетки, и процедура прошла успешно.
После того, как она пыталась забеременеть более двух десятилетий назад, через несколько дней она вступит в восьмой месяц беременности.
Соня не могла пройти процедуру ЭКО в своей стране, так как существует возрастной ценз для женщин, использующих донорские яйцеклетки.
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