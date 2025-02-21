57-летняя Соня Миротич из Скопья, вне себя от радости, празднует беременность после 22 лет попыток забеременеть

14:47 2025-02-21
57-летняя Соня Миротич из Скопья, вне себя от радости, празднует беременность после 22 лет попыток забеременеть
Соня Миротич и её муж Марко

Несмотря на то, что это было непростое путешествие, они оба с нетерпением ждут весны, чтобы впервые стать родителями.

Их история о стойкости привлекла внимание их сообщества.

В интервью местной прессе Соня рассказала, что у пары было восемь самопроизвольных выкидышей.

Она рассказала, что путь к выздоровлению для неё и Марко был полон усилий, страданий и операций.

По словам интервьюера TV Prva, они оба даже взяли перерыв и на какое-то время перестали пытаться зачать ребёнка.

Соня встретилась с гинекологом, который направил её к доктору Ане Еремич, которая затем отправила пару в Скопье, в Северную Македонию.

Здесь Соня из Грбавци, деревни в муниципалитете Подгорица, Черногория, получила донорские яйцеклетки, и процедура прошла успешно.

После того, как она пыталась забеременеть более двух десятилетий назад, через несколько дней она вступит в восьмой месяц беременности.

Соня не могла пройти процедуру ЭКО в своей стране, так как существует возрастной ценз для женщин, использующих донорские яйцеклетки.

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