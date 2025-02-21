Кайн Чан: Трачу 1400 фунтов в день на телохранителей для того, чтобы сходить за покупками

23-летняя девушка говорит, что они относятся к ней как к «младшей сестре» и даже предлагают носить её вещи.

Необходимость в постоянной охране возникла после пугающей встречи с подарком от анонимного поклонника.

«Внутри плюшевого мишки была камера — прямо в глазу», — рассказала она.

Она сказала: “Это высококвалифицированные профессионалы, которым я полностью доверяю.

«У нас прекрасные отношения, они относятся ко мне как к младшей сестре и часто помогают мне нести вещи».

Инфлюенсер утверждает, что её критикуют в интернете за то, что она пользуется охраной, но подчёркивает, что это «необходимость».

В прошлом Кайн попадал в заголовки газет из-за продажи использованной жевательной резинки и свечей с запахом вагины.

Однажды она также заявила, что ей запретили садиться на самолёт, когда она пришла в аэропорт в чёрном бикини, бирюзовом парике и чёрных сандалиях.