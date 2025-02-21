Кайн Чан: Трачу 1400 фунтов в день на телохранителей для того, чтобы сходить за покупками

14:53 2025-02-21
Кайн Чан: Трачу 1400 фунтов в день на телохранителей для того, чтобы сходить за покупками

Кайн Чан, у которой 883 000 подписчиков в Instagram, теперь ходит по делам в сопровождении Патрика и Тьяго, когда покупает новую одежду или даже идёт на концерт.

Slide 1

23-летняя девушка говорит, что они относятся к ней как к «младшей сестре» и даже предлагают носить её вещи.

Необходимость в постоянной охране возникла после пугающей встречи с подарком от анонимного поклонника.

«Внутри плюшевого мишки была камера — прямо в глазу», — рассказала она.

Она сказала: “Это высококвалифицированные профессионалы, которым я полностью доверяю.

«У нас прекрасные отношения, они относятся ко мне как к младшей сестре и часто помогают мне нести вещи».

Инфлюенсер утверждает, что её критикуют в интернете за то, что она пользуется охраной, но подчёркивает, что это «необходимость».

В прошлом Кайн попадал в заголовки газет из-за продажи использованной жевательной резинки и свечей с запахом вагины.

Однажды она также заявила, что ей запретили садиться на самолёт, когда она пришла в аэропорт в чёрном бикини, бирюзовом парике и чёрных сандалиях.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
16:37
Учёные утверждают, что верблюды полезнее коров, ведь они пускают меньше газов
Учёные утверждают, что верблюды полезнее коров, ведь они пускают меньше газов Верблюды отлично приспособлены к неблагоприятным климатическим условиям, а молоко этих животных содержит много витаминов и мало жира.
admin
16:33
Опасаясь солнечного затмения, астролог убила бойфренда, выкинула из машины детей и погибла в ДТП
Опасаясь солнечного затмения, астролог убила бойфренда, выкинула из машины детей и погибла в ДТП Даниэль Джонсон, более известная как Даниэль Айока, увлекалась астрологией и зарабатывала этим на жизнь.
admin
16:28
Красно-жёлтые рекламные щиты без логотипов пахнут картошкой-фри
Красно-жёлтые рекламные щиты без логотипов пахнут картошкой-фри Эти щиты, установленные в Утрехте и Лейдене (Нидерланды), несут в себе важную информацию и рекламируют ресторан «McDonald’s».
admin
16:18
Невеста утонула в день собственной свадьбы, упав на раздничном мероприятии в бассейн
Невеста утонула в день собственной свадьбы, упав на раздничном мероприятии в бассейн В день своей свадьбы, которая проводилась в арендованном загородном доме, радостная невеста из Лимейры (Бразилия) танцевала слишком близко к краю бассейна и случайно рухнула в воду.
admin
16:11
Тайский мужчина поделился откровенными снимками бывшей девушки в Интернете после спора из-за машины
Тайский мужчина поделился откровенными снимками бывшей девушки в Интернете после спора из-за машины Женщина обратилась к пользователям сети с просьбой помочь ей пожаловаться на спам после того, как её бывший парень поделился её откровенными фотографиями в X (бывший Twitter) после спора из-за платы за автомобиль.
admin
16:02
Женщина привезла в банк труп и попыталась оформить на него кредит
Женщина привезла в банк труп и попыталась оформить на него кредит Сотрудники банка в Рио-де-Жанейро (Бразилия) заподозрили неладное, когда к ним явилась Эрика де Соуза Виейра Нуньес, якобы сопровождавшая своего дядю, пожелавшего взять кредит.
Новости СМИ2