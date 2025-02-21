Охранник из Манилы застрелил коллегу за то, что тот постоянно опаздывал

В один из роковых дней горе-коллега опять припозднился на полчаса, и герой этой истории набросился на него с упрёками.

Скандал получился столь жарким, что обиженный охранник выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в любителя опаздывать.

От полученных ран он скончался.

Стрелок сам сдался полиции и рассказал, что сожалеет о том, что эмоции взяли над ним верх.

Жена погибшего в шоке от случившегося.

Её супруг каждый раз уходил на работу в хорошем настроении и уверял, что отношения с другими охранниками у него складываются прекрасные.