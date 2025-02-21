Кошка работает в малазийской парикмахерской, помогая мастеру стричь детей

в парикмахерской на острове Банги (Малайзия) такой проблемы нет, и это благодаря трюку, который сотрудники назвали «трюк с мяуканьем».

Всё просто:

Маленьким посетителям показывают кошку, и дети, рассматривая животное, забывают о том, что их стригут.

Кроме того, кошку кладут рядом с детишками, чтобы они могли погладить симпатичную зверушку.

«Трюк с мяуканьем» очень понравился пользователям интернета, хотя некоторые из них и отметили, что сама кошка порой не выглядит радостной.