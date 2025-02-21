Женщина привезла в банк труп и попыталась оформить на него кредит

68-летний Пауло Роберто Брага, был не в состоянии оформить кредит и подписать какие-либо бумаги, ведь к моменту визита в банк он был мёртв уже несколько часов.

Предприимчивая Эрика посадила «дядю» в коляску и привезла труп мужчины в отделение банка, где и попыталась разыграть гротескную сцену.

Женщина то и дело обращалась к мертвецу с разъяснениями по поводу того, что происходит, просила его подписать документы, вкладывала ручку в его пальцы и то и дело удерживала его голову.

В итоге, ей пришлось признаться в том, что её спутник мёртв.

Кроме того, он даже не был родственником Эрики — чуть позже она заявила, что время от времени присматривала за престарелым мужчиной, причина смерти которого до сих пор не выяснена.

Женщину обвиняют как в мошенничестве, так и в надругательстве над трупом.