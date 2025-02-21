Красно-жёлтые рекламные щиты без логотипов пахнут картошкой-фри

Они привлекают внимание прохожих тем, что очень аппетитно пахнут картошкой-фри.

Внутрь щитов помещается самая настоящая картошка, аромат которой всасывается и после рассеивается с помощью специальных вентиляторов.

Стейн Ментроп-Хулиселан, директор по маркетингу «McDonald’s» в Нидерландах, утверждает, что запахи вызывают более чёткие и эмоциональные воспоминания, чем визуальные образы.

Так ароматизированные щиты напоминают людям, как приятно и вкусно им было в ресторанах «McDonald’s».