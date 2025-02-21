Опасаясь солнечного затмения, астролог убила бойфренда, выкинула из машины детей и погибла в ДТП

Жительница Лос-Анджелеса (Калифорния, США) была подвержена ещё и ужасным суевериям.

Испугавшись случившегося недавно солнечного затмения, астролог опубликовала на своём сайте сообщение о том, что началась некая «духовная война», и каждый должен сделать выбор, бороться ли на стороне добра или зла.

Непонятно, какую сторону выбрала сама Даниэль, ведь её дальнейшее поведение шокирует.

Она пырнула ножом в сердце бойфренда, который скончался от полученной раны, затем посадила в машину своих детей и на скорости выкинула их из автомобиля.

Старший 9-летний ребёнок выжил, а вот 8-месячный малыш погиб.

После этого водительница разогналась до 160 километров в час и врезалась в дерево.

Тело погибшей Даниэль изуродовало настолько сильно, что женщину с трудом удалось опознать.