После крупного выигрыша в казино мужчина скончался от сердечного приступа

Незнакомец сорвал джекпот в размере 4 миллионов долларов, но ликование из-за такого счастливого события быстро приняло шокирующий и фатальный оборот.

Получая поздравления от окружающих, счастливчик неожиданно повалился на пол.

Как оказалось, от чрезмерного возбуждения у него случился сердечный приступ, и хотя сотрудники казино и прибывшие сотрудники службы экстренной помощи пытались привести мужчину в чувство, их усилия оказались тщетными. Несчастный скончался.

Инцидент вызвал немало дискуссий в соцсетях, и многие пользователи обсуждают превратности судьбы, которая сначала может вознести человека на «вершину», а после сбросить оттуда.