После крупного выигрыша в казино мужчина скончался от сердечного приступа

19:58 2025-02-21
После крупного выигрыша в казино мужчина скончался от сердечного приступа

В казино «Marina Bay Sands» (Сингапур) произошла трагедия с одним из игроков, хотя изначально мужчине очень сильно повезло.

Незнакомец сорвал джекпот в размере 4 миллионов долларов, но ликование из-за такого счастливого события быстро приняло шокирующий и фатальный оборот.

Получая поздравления от окружающих, счастливчик неожиданно повалился на пол.

Как оказалось, от чрезмерного возбуждения у него случился сердечный приступ, и хотя сотрудники казино и прибывшие сотрудники службы экстренной помощи пытались привести мужчину в чувство, их усилия оказались тщетными. Несчастный скончался.

Инцидент вызвал немало дискуссий в соцсетях, и многие пользователи обсуждают превратности судьбы, которая сначала может вознести человека на «вершину», а после сбросить оттуда.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
20:13
Полиция Великобритании ждала снаружи, пока женщина была забита до смерти жестоким сожителем
Полиция Великобритании ждала снаружи, пока женщина была забита до смерти жестоким сожителем Двое полицейских, которые ждали у дома женщины и слышали, как её убивал жестокий партнёр, пока ждали разрешения начальства войти внутрь, предстанут перед судом за неправомерные действия.
admin
20:07
Главарь шри-ланкийской банды застрелен в зале суда киллером, переодетым адвокатом
Главарь шри-ланкийской банды застрелен в зале суда киллером, переодетым адвокатом Предположительно, пистолет был провезён контрабандой в выдолбленной книге в здании суда в Коломбо, Шри-Ланка.
admin
20:03
Самолёт из Ибица развернули в полете из-за нетрезвого пассажира, заявившего, что у него с собой бомба
Самолёт из Ибица развернули в полете из-за нетрезвого пассажира, заявившего, что у него с собой бомба Гражданин Италии, вылетевший домой из аэропорта Ибицы (Испания), оказался любителем глупых шуток.
admin
19:56
Заподозрив соседку в колдовстве, преступники из Индии отрезали ей волосы и заставили пить мочу
Заподозрив соседку в колдовстве, преступники из Индии отрезали ей волосы и заставили пить мочу Они ворвались в дом к соседке, отрезали женщине волосы и силой заставили пить мочу, не забыв также о жестоких побоях.
admin
16:37
Учёные утверждают, что верблюды полезнее коров, ведь они пускают меньше газов
Учёные утверждают, что верблюды полезнее коров, ведь они пускают меньше газов Верблюды отлично приспособлены к неблагоприятным климатическим условиям, а молоко этих животных содержит много витаминов и мало жира.
Новости СМИ2