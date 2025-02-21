Главарь шри-ланкийской банды застрелен в зале суда киллером, переодетым адвокатом

Лидер банды Санджива Кумара Самараратне был убит выстрелом в упор из револьвера, который пронесли в зал суда в Коломбо, Шри-Ланка, в выдолбленной книге.

Сандживу, также известную как Ганемулле Санджива, доставили в больницу из зала суда, но она умерла по прибытии.

Некоторое время преступник скрывался, но в конце концов был пойман.

По данным BBC, он использовал разные имена.

Санджива предстал перед судом в качестве подозреваемого по нескольким делам об убийствах, и его сопровождал вооружённый конвой.

Эта новость появилась на фоне заявлений властей столицы Шри-Ланки о намерении бороться с насилием со стороны банд.

Согласно данным полиции, соперничество между бандами стало причиной девяти перестрелок только в этом году.