Власти малайзии пытаются бороться с фальшивыми защёлками автомобильных ремней безопасности

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе выступил с жёсткой критикой опасного товара, и добавил, что они сотрудничают с Министерством внутренней торговли — борьба с продажей небезопасных вещиц находится в их ведении.

Немало ответственных автомобилистов сокрушаются по поводу того, что люди идут на ухищрения, лишь бы не пристёгиваться.

Неужели сложно понять, что ремень безопасности — это не наказание и не раздражающая помеха, а нечто, что способно уберечь здоровье и жизнь.