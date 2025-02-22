Тайский Буддист исполнил обет и принёс в дар священной статуе 99 свиных голов

В храм явился житель Бангкока (Таиланд) по имени Ват, который пришёл в компании жены и ребёнка и принёс священной статуе Будды щедрое подношение: 99 свиных голов, 100 варёных яиц и 9 видов фруктов.
Всем заинтересованным Ват объяснил, что всего лишь исполнил обет, данный статуе 4 года назад.
Тогда буддист помолился и попросил, чтобы высшие силы помогли ему обрести полноценную семью.
Через год мужчина встретил женщину, в которую влюбился.
Пара поженилась, и вскоре у них родился ребёнок.
Будучи уверенным, что семейное счастье — результат божественного вмешательства, Ват не стал увиливать от данного обещания и действительно принёс в храм многочисленную снедь, разложенную на тарелках.
Мужчина добавил, что и раньше был верующим, но теперь ещё больше укрепился в вере.
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