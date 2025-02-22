Геймер поссорившийся с противником в онлайн-игре и совершил долгий путь и напал на него в реальной жизни

Несмотря на то, что жертва нападения получила травмы, не представляющие угрозы жизни, преступнику предъявили серьёзные обвинения — незаконное проникновение и покушение на убийство.

На допросе Канг рассказал, что он заядлый геймер, увлечённый фэнтезийной онлайн-игрой «ArcheAge».

В эту же игру играла и жертва нападения, причём Канг постоянно конфликтовал с этим человеком в онлайне.

Вот он и решил перенести конфликт в реальность, прилетев даже в другой штат.

Канг не рассказал, как узнал адрес жертвы.

Он только сильно интересовался тем, какой срок может получить за совершённые деяния и страдал от того что не сможет играть.