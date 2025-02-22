Робот сумел собрать кубик Рубика быстрее всех в мире

Благодаря их усилиям был создан робот, который быстрее всех в мире умеет собирать кубик Рубика.

Робот справился с головоломкой всего за 0,305 секунд — то есть если во время просмотра этого действия человек моргнёт, то он рискует пропустить весь процесс.

Даже если не моргать, всё равно движения робота слишком быстры для человеческого глаза.

Достижение инженеров было отмечено представителями Книги рекордов Гиннесса, чем они очень гордятся.

Токуи добавил, что работа над роботом, умеющим собирать головоломку, была сложной, но в то же время очень интересной и весёлой.

Неожиданной проблемой стало то, что кубик не поспевал за роботом и заедал, так что пришлось усовершенствовать ещё и его, чтобы части головоломки двигались быстро и без лишнего трения.