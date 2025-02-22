Разыскиваемый за убийство мужчина 20 лет притворялся глухонемым мусорщиком

15:44 2025-02-22
Разыскиваемый за убийство мужчина 20 лет притворялся глухонемым мусорщиком

22 мая 2004 года молодой мужчина по имени Сяо подрался с соседом, причём применил лопату в качестве оружия и, ударив оппонента, убил его на месте.

Чтобы избежать возмездия, Сяо ударился в бега и вскоре обосновался в деревне провинции Фуцзянь (Китай), где стал мусорщиком.

Опасаясь, что когда-нибудь он может проболтаться о том, что сделал, мужчина притворился глухонемым — и успешно делал это целых 20 лет.

Никто из селян никогда не подозревал, что этот нелюдимый и в общем-то безобидный человек на самом деле является разыскиваемым за убийство преступником.

Но Сяо всё-таки нашли, а случилось всё из-за сельской драки, в которую он оказался втянут.

Полицейские сфотографировали мусорщика и сравнили его фото с базой данных, после чего с изумлением поняли, что нашли давнего убийцу.

Арестованный Сяо тут же во всём сознался.

Ему грозит длительный тюремный срок, но мужчина заявил, что испытал некоторое облегчение, ведь очень сложно было целых 20 лет хранить вынужденное молчание.

Кроме того, Сяо интересно было бы узнать, как дела у его семьи — он сбежал не только от ответственности за убийство, но и от жены с 11-летним ребёнком.

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