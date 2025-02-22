Американку оштрафовали на 88000 долларов из-за собора на пляже редких моллюсков

16:03 2025-02-22
Американку оштрафовали на 88000 долларов из-за собора на пляже редких моллюсков

Дети Шарлотты развлекались тем, что с увлечением собирали на побережье раковины и успели отыскать 72 штуки.

К семейству подошёл сотрудник департамента рыбного хозяйства и дикой природы и потребовал лицензию.

Естественно, никакой лицензии ни у Шарлотты, ни у её детей не было, так что даме выписали штраф в размере 88000 долларов.

штраф из-за моллюсков на пляже

Шарлотта может поздравить себя хотя бы с тем, что чуть позже судья учёл человеческий фактор данного дела и снизил штраф до 500 долларов.

Шарлотта добавила, что провела с чадами беседу, и отныне они понимают разницу между пустыми и обитаемыми раковинами. Кроме того, дети усвоили, что на пляже лучше вообще не собирать никакие сувениры.

И напоследок мать семейства пошла в тату-салон и сделала татуировку в виде раковины — на память об этом необычном случае.

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