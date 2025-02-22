Сын донес на отца, когда тот попросил помощи в восстановлении электронной почты

16:24 2025-02-22
Сын донес на отца, когда тот попросил помощи в восстановлении электронной почты

Молодой человек обратился в полицию с заявлением об обнаружении на телефоне своего родителя детской порнографии.

63-летний Джин Фоллин из Флориды обратился к 30-летнему сыну-градостроителю Джареду с просьбой воссоздать его отключенную учетную запись Gmail.

Аккаунт Фоллина-старшего был заблокирован Google после того, как системы мониторинга компании обнаружили, что он использовался для незаконной загрузки изображений детей в Google фото, сервис обмена и хранения.

Джаред Фоллин сообщил полиции, что обнаружил детскую порнографию на мобильном телефоне отца.

В результате расследования Джин Фоллин был арестован за хранение детской порнографии. Мужчина признался в хранении детской порнографии.

На его диске в Google было обнаружено 952 файла, содержащих детскую порнографию и детскую эротику.

Ему предъявлено 20 обвинений, мужчине грозит тюремный срок до пятнадцати лет. До суда он отпущен под залог в размере 100 000 долларов.

Храмова Оксана
20:16

Храмова Оксана

Всего одна опечатка стоила авиакомпании Alitalia потери миллионов долларов
Всего одна опечатка стоила авиакомпании Alitalia потери миллионов долларов В 2006 году Alitalia допустила одну из самых дорогостоящих ошибок в истории авиаперевозчиков.
admin
18:37
Крупнейшая кража в истории криптобирж: с Bybit похищено почти $1,5 млрд долларов США
Крупнейшая кража в истории криптобирж: с Bybit похищено почти $1,5 млрд долларов США Аналитик по криптовалютам по имени ZachXBT сообщает, что в результате сомнительных транзакций было выведено 1,46 миллиарда долларов.
Инга Райтова
17:55

Инга Райтова

Стало известно, когда Землю накроет Великий потоп 2.0
Стало известно, когда Землю накроет Великий потоп 2.0 Ледники планеты продолжают таять, это чревато тем, что многие города могут в ближайшие десятилетия уйдут под воду.
Инга Райтова
17:21

Инга Райтова

Трамп собирается принять участие в праздновании 9 Мая в Москве
Трамп собирается принять участие в праздновании 9 Мая в Москве Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по встрече российского и американского лидеров пока конкретики нет.
Инга рРайтова
17:17

Инга рРайтова

Девушка-блогер симулировала рак, чтобы выманить у подписчиков сотни тысяч долларов
Девушка-блогер симулировала рак, чтобы выманить у подписчиков сотни тысяч долларов История предприимчивой австралийки со временем легла в основу художественного фильма «Яблочный уксус».
Новости СМИ2