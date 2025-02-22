Сын донес на отца, когда тот попросил помощи в восстановлении электронной почты

63-летний Джин Фоллин из Флориды обратился к 30-летнему сыну-градостроителю Джареду с просьбой воссоздать его отключенную учетную запись Gmail.

Аккаунт Фоллина-старшего был заблокирован Google после того, как системы мониторинга компании обнаружили, что он использовался для незаконной загрузки изображений детей в Google фото, сервис обмена и хранения.

Джаред Фоллин сообщил полиции, что обнаружил детскую порнографию на мобильном телефоне отца.

В результате расследования Джин Фоллин был арестован за хранение детской порнографии. Мужчина признался в хранении детской порнографии.

На его диске в Google было обнаружено 952 файла, содержащих детскую порнографию и детскую эротику.

Ему предъявлено 20 обвинений, мужчине грозит тюремный срок до пятнадцати лет. До суда он отпущен под залог в размере 100 000 долларов.