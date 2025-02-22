Крупнейшая кража в истории криптобирж: с Bybit похищено почти $1,5 млрд долларов США

Исполнительный директор Bybit Бен Чжоу подтвердил, что злоумышленники получили доступ к холодному кошельку с Ethereum и перечислили средства на неизвестный адрес.
Было заявлено, что биржа готова покрыть убытки, если похищенные средства не будут восстановлены.
Этот взлом превосходит по масштабам печально известный взлом Poly Network, который произошел в 2021 году и в результате которого было похищено 611 миллионов долларов.
Bybit, основанная в Дубае в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей.
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