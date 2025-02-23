Знаменитый актер Майкл Кейн полвека назад увидел будущую жену в рекламе кофе и решил лететь за ней в Бразилию

09:43 2025-02-23
Знаменитый актер Майкл Кейн полвека назад увидел будущую жену в рекламе кофе и решил лететь за ней в Бразилию

Увидев 24-летнюю Шакиру Бакш, артист влюбился в нее еще больше, они поженились и счастливы вместе уже 46 лет.

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38-летний американский актер Майкл Кейн с другом смотрел по ТВ развлекательную программу, когда передачу прервала реклама кофе Maxwell House.

В кадре была красивая смуглая девушка. Мужчину так поразила красота актрисы, что он сразу решил, что будет добиваться ее сердца.

Друг предложил перед полетом пойти в клуб, где Кейн почти всем рассказал, что к нему пришла любовь. Одним из таких посетителей оказался оператор, снявший запавшее в душу актера видео.

Он пояснил, что понравившаяся ему девушка не из Бразилии, а из Индии. А сейчас вообще живет в паре километров от Лондона.

Майкл узнал, что девушку зовут Шакира Бакш, ей 24 года и родом она из Гайаны - бывшей британской колонии на севере Южной Америки. Родители Шакиры - индийцы-эмигранты.

Она работала секретаршей, а потом приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Гайана» и выиграла его. После представляла страну в Лондоне на конкурсе «Мисс Мир». Там заняла третье место и получила много заманчивых предложений из мира рекламы. Так Шакира стала моделью и актрисой.

Майкл Кейн звонил Шакире Бакш 11 раз, звал на свидание, но каждый раз получал отказ. Девушку смущала эта история с любовью с первого взгляда.

Но однажды она дала шанс настойчивому актеру и, как выяснилось, Кейн не шутил и не обманывался в своих чувствах.

В январе 1973-го года пара поженилась в Лас-Вегасе, у них родилась дочь Наташа. Майкл и Шакира счастливо женаты уже 46 лет.

Сэру Майклу Кейну уже 86 лет и признается, что долголетием обязан супруге.

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