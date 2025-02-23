Американец Аллен Свифт прославился тем, что 78 лет ездил на одном и том же авто

09:58 2025-02-23
Американец Аллен Свифт прославился тем, что 78 лет ездил на одном и том же авто

Rolls-Royce 1928 года выпуска мужчине подарил отец на 26-й день рождения, и владелец не изменил ему всю оставшуюся жизнь.

Аллен Свифт родился в 1903-м году, когда эра автомобилей переживала начальную эпоху своего становления. В 24 года он купил свою первую машину Franklin 1917, второй его машиной стал Marmon.

А третьим и последним в жизни автомобилем - Rolls-Royce, который отец подарил сыну на 26-й день рождения.

Американец тщательно следил за Rolls-Royce, каждый день выезжал куда-нибудь вплоть до 1958-го года. Свифт также отправлялся на любимом авто на дальние расстояния, а в 2003-м году подсчитал, что машина в общей сложности проехала почти 277 тысяч километров.

Аллен Свифт, проживший более ста лет, владел Rolls-Royce 1928 года выпуска дольше, чем кто-то другой. Компания Rolls-Royce Motors в 1994 году даже презентовала ему награду - хрустальный «Дух экстаза», который является символом марки.

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