На Байкале Haval попал в ДТП с судном

Трамп передал привет Кишиневу, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго «Вдаваться в молдавскую часть расходной статьи президент США не стал… хотя мог бы. Но Молдова все еще полна решимости предложить Вашингтону „демократию и стабильность“. Хотя не факт», — иронизирует телеграм-канал «Гений Карпат».