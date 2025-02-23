На Байкале Haval попал в ДТП с судном

Кроссовер Haval столкнулся на Байкале с судном на воздушной подушке. Необычное ДТП произошло на льду озера в Ольхонском районе.
У кроссовера в итоге был поврежден бампер, капот, смяты двери. А у судна спустилась подушка.
Информации о пострадавших нет.
Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку ЧП по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
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