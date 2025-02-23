Российский промышленник Николай Шустов в 19-м веке изобрел необычный способ продвижения алкоголя своей марки

В России вторая половина XIX века ознаменовалась появлением новых марок отечественной виноводочной продукции.

Но, чтобы вытеснить с рынка заграничные вина, требовалось немало предприимчивости, потому в дело шла реклама.

Хотя каналов массовой информации было не так много, как сегодня, но методы, тем не менее, производители находили очень действенные.

В этом смысле показательна реклама промышленного виноторговца Шустова в Москве.

Для продвижения своей продукции он не брезговал разными нелегальными способы. Например, он нанимал студентов, которые ходили по трактирам и кабакам и спрашивали, есть ли у них водки или вино от Шустова.

Если таковой не было, студенты могли устроить даже скандал с драками и попасть в полицейский участок.

Чтобы избежать подобных встреч в будущем, хозяину кабака не оставалось выхода, как купить партию виноводочной продукции у Шустова.

В скором времени почти все московские кабаки торговали продукцией Шустова. После этого виноторговец взялся за продвижение своей продукции в Петербурге.

Когда в 1899 году Россия отмечала столетие со дня рождения Пушкина, торговый дом Шустова тоже не остался в стороне от такой даты.

Предприниматель выпустил бутылку в виде бюста поэта. Содержимое бутылки выпивали, однако такую красоту выбросить было жалко. Бутылку ставили на видное место, и это тоже было своеобразной рекламой бренда.

Кроме того, Шустов стал размещать рекламу своей продукции на общественном транспорте: трамваях, пароходах, поездах, что расширяло границы информации о товаре еще больше.