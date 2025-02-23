Более ста тайских женщин держали в рабстве в Грузии на ферме яйцеклеток

10:31 2025-02-23
Более ста тайских женщин держали в рабстве в Грузии на ферме яйцеклеток

Жертв заманили туда хорошими заработками на суррогатном материнстве, но в итоге накачивали гормонами для выработки яйцеклеток, которые шли на продажу.

Около ста женщин из Таиланда обманом попали на ферму по производству человеческих яйцеклеток в Грузии.

Выбраться из плена сумели лишь четверо пострадавших. Жертвы рассказали, что они купились на объявление в интернете о заработке на суррогатном материнстве.

Женщинам обещали гонорар в размере 400–600 тысяч бат (10-17 тысяч долларов) за вынашивание детей для семейных пар из Грузии. Работодатель оплачивал все текущие расходы и утверждал, что все будет по закону. 

Когда партия женщин из 10 человек в августе 2024-го года прибыла в Грузию, сопровождавшая их координатор забрала их паспорта. Позже жертвы поняли, что та работает на ОПГ, созданную китайской мафией. Таек разместили в четырех больших домах, где проживали уже около 100 женщин из Таиланда. 

Выяснилось, что нелегальная организация занимается подпольным производством человеческих яйцеклеток. Женщин для стимуляции яичников держали на гормональной терапии и ежемесячно забирали у них яйцеклетки, чтобы продать в другие страны для ЭКО. Многим жертвам при этом не платили.

Преступники озвучили цену свободы - 70 тысяч бат. После того, как одна из жертв смогла найти деньги, откупиться и вернуться в Таиланд, она обратилась в полицию и к властям.

Интерпол вскоре смог спасти из плена еще трех женщин. Но, по их словам, в рабстве все еще остается около 100 человек.

admin
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