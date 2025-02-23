Капля воды стала причиной крушения и возгорания бомбардировщика США стоимостью 2,1 млрд долларов

11:01 2025-02-23
Капля воды стала причиной крушения и возгорания бомбардировщика США стоимостью 2,1 млрд долларов

Пилоты смогли катапультироваться, а аварию назвали самой дорогостоящей в истории американского ВВС.

Самая дорогостоящая авария в истории США произошла на авиабазе ВВС США Андерсен в Тихом океане.

Из-за капли воды здесь случилось крушение самолета, стоимость которого сопоставима с бюджетом Гренландии.

Пытаясь взлететь, стратегический бомбардировщик B-2 Spirit наклонился в левую сторону, задел крылом землю, упал и сгорел. 

Как выяснилось, причиной стала капля воды.

Из документов по расследованию говорится, что датчик приема воздушного давления из-за пришел в негодность.

В итоге датчики бортового компьютера и подняли вверх переднюю часть самолета, что стало причиной падения.

Согласно отчету ВВС, пилоты действовали правильно, однако избежать крушения было невозможно.

Летчики смогли катапультироваться.

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