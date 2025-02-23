Илон Маск предложил досрочно убрать с орбиты МКС, чтобы сконцентрироваться на покорении Марса

11:22 2025-02-23
Илон Маск предложил досрочно убрать с орбиты МКС, чтобы сконцентрироваться на покорении Марса

Глава SpaceX считает, что космическая станция сегодня не приносит практически никакой пользы.

Новая инициатива Маска, как и многие предыдущие, тоже оказалась. Миллиардер в соцсети X заявил, что «пришло время свести МКС с орбиты. Она свою службу сослужила. Она сейчас почти не приносит практической пользы. Лучше давайте отправимся на Марс».

Он также добавил, что окончательное решение - за президентом США. Глава SpaceX при этом отметил, что, по его мнению, это нужно сделать «как можно скорее» - минимум в 2027-м году.

История МКС началась в 1998-м году, когда на околоземной орбите состыковались модули «Заря» и Unity, с которых и начались российский и американский сегменты станции.

Сегодня в состав космической станции входят 16 модулей: 6 российских, 8 американских, один японский и один европейский. 

Предполагалось, что станция прослужит до 2030-го года или даже до 2032-го.

admin
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