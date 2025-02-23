В России скоро появится новый автобренд Esteo

11:47 2025-02-23
В России скоро появится новый автобренд Esteo

Их планирует запустить бывший завод Mercedes-Benz под Солнечногорском Московской области.

Официальный запуск нового российского бренда Tenet состоялся недавно в Калужской области, а потом стало известно, что скоро на рынок страны выйдет марка Esteo.

Под таким брендом будут выпускать авто «восточного партнера» в Подмосковье.

Уже получены одобрения на первые три модели транспортного средства.

Они обозначены внутренними индексами 41T, 51M и 33T.

Первый - Exeed RX, второй - Exeed TXL, а третий - Exeed LX.

В качестве производителя выступает «Автомобильный завод Московского региона», то есть, бывший завод Mercedes-Benz, который прописался под Солнечногорском Московской области.

Продавать эти кроссоверы будут под новой маркой Esteo.

Остальные детали автостроитель пообещал раскрыть позже.

Пока эти новости не комментируют ни «Автодом», выкупивший активы «Мерседеса», ни представительство «Иксида».

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