Горы в США стали проваливаться под землю

По словам ученых, эта горная цепь расположена в зоне активной тектонической деятельности, где сталкиваются две гигантские плиты земной коры: Тихоокеанская и Североамериканская.

В ходе столкновения горы постепенно растут, а часть земной коры под ними погружается в мантию Земли.

Специалисты описали, что явление подобно погружению корабля в воду. В целом странное явление связано с несколькими факторами. Первый провокатор - землетрясения, создающие трещины к земной коре. Второй - сама огромная масса горных пород, давящая на кору и погружающая ее вглубь.

Под Сьерра-Невадой Погружение земной коры ведет к формированию уникального рельефа региона. Там появляются глубокие ущелья, долины, горные хребты.

Этот процесс также может спровоцировать более мощные землетрясения и вулканическую активность. По мнению ученых, геологические процессы под землей также могут заметно влиять на климат региона.