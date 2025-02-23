Кубинцам запрещены омары, лобстеры и креветки

12:53 2025-02-23
Кубинцам запрещены омары, лобстеры и креветки

Полагаете, на богатой морем Кубе морепродукты местные каждый день за обе щеки наворачивают, а вот как бы не так.

Эти морские деликатесы считаются собственностью государства.

Готовить, ловить и есть их на Кубе ввиду скудости ресурсов могут лишь обладающие соответствующей лицензией иностранцы.

Продаются морепродукты тоже лишь в особые дорогих ресторанах, чисто в целях привлечения зарубежных гостей на остров.

Вообще рыбачить у морских берегов и вообще там на лодках кататься запрещено - без государственного разрешения.

Обычному кубинцу нельзя даже владеть яхтой, катамараном, катером или любым годным для моря плавсредством.

Кубу ее гражданам можно покинуть легально лишь при получении особой выездной визы "Белой карты"- то самой знаменитой La Tarjeta Blanca.

На ее получение у рядовых кубинцев могут уходить годы, и то не факт, что ожидание завершится успехом.

И только высшие чиновники могут за рубеж уехать вместе со своими женами и детьми.

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Де-факто на Кубе запрещено курить на ресторанах, кафе, театрах, кино и даже в такси, если только это не el aire libre - "открытый воздух".

Однако по факту кубинцы смолят везде, только можно, в силу особенностей теплого климата el aire libre на Кубе везде и всюду хоть круглый год.

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Официально нудизм на Кубе строго запрещен.

Дам за попытку загорать топлес или без купальника должна ждать строгая кара.

Однако по факту запрет часто нарушается, и для фанатов натуризма имеются особые пляжи, например, на живописном острове Кайо-Ларго.

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У рядовых кубинцев все еще возникают трудности с доступом в свободный интернет.

Доступ к глобальной сети тут полностью контролируется государством, дорог и крайне нестабилен.

Хотя как такового запрета на выход в сеть у кубинцев нет, за исключения просмотра западных пропагандистских сайтов, критикующих власти острова Свободы.

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