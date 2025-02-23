Ученые рассказали, почему в Испании железного века в отрубленные головы забивали гвозди

Ученые из Барселонского университета изучили погребальную традицию древних иберийских общин - в частности, забивание гвоздей в отрубленные головы.

Такой ритуал был популярен на северо-востоке Пиренейского полуострова в I тысячелетии до нашей эры.

Команда проанализировала семь мужских черепов, найденных в древних поселениях.

С помощью изотопного анализа стронция, а также кислорода в зубной эмали, специалисты установили, что они принадлежат чужеземцам, но не только.

Исследование показало, что их значение варьировалось в зависимости от общины.

Если в одной черепа чужаков, вероятно, использовались с целью демонстрации силы и подавления, то в другой были и местные черепа, которые могли принадлежать почитаемым личностям.

«Это не случайный выбор. Ритуал отражал культурные и социальные различия между общинами», - пояснил ведущий автор исследования Рубен де ла Фуэнте-Сеоане.

Исследование открыло сложность иберийского общества железного века, когда ритуалы отрубания голов служили разным целям, от устрашения до почитания.

Ученые намерены продолжить изучение других археологических памятников, чтобы лучше понять социальные структуры и взаимодействия древних общин.