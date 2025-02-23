Пыль от тормозных колодок наносит больше вреда экологии, чем выхлопные газы

Тормозные колодки никогда не отличались пользой для экологии и здоровья людей.

Изначально в их состав входил асбест, который вызывал множество заболеваний легких.

Со временем вредный материал заменили на медь, которая должна была исправить ситуацию.

На деле же оказалось, что она так же вызывает проблемы в дыхательной системе.

При этом медь до сих пор используется большинством производителей колодок.

В последнее время на рынке появились так называемые органические колодки, производители которых не редко позиционируют их, как менее вредные версии.

Ученые же выяснили, что пыль от органики на самом деле вреднее, чем выхлопные газы современных дизельных двигателей.

Специалисты протестировали несколько колодок разных фирм с отличающимися составами.

Все детали продемонстрировали неудовлетворительный результат для экологии и человеческого организма.

В декабре прошлого года американские ученые заявили , что выхлопные газы автомобилей вызывают расстройства психики.

Больше всего влиянию выхлопов подвержены дети.