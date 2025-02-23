Скоро состоится свадьба Григория Лепса и его 19-летней избранницы Авроры Кибы

«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс. В какой именно университет, пока не решила, но склоняюсь к Британке... В будущем, может быть, приеду сюда на магистратуру», – заявила невеста Лепса.

Также Аврора рассказала, что уже занимается свадебными нарядами. За торжество она планирует сменить как минимум три платья, которые будут сшиты по её эскизам. При этом девушка не исключила, что привлечёт к работе кого-то из дизайнеров.