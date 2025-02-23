Кадыров назвал приказ Сталина о депортации чеченцев и ингушей бесчеловечным

"Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года, по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. <…> Этот преступный приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней", - написал Кадыров.
Он отметил, что ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этой трагедии, "не выдерживают никакой критики".
По словам Кадырова, история доказала их несостоятельность, тысячи чеченцев героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, героически защищали Сталинград и участвовали в освобождении блокадного Ленинграда.
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