Более 150 000 жителей Канады подписали петицию в парламент с призывом лишить Илона Маска канадского гражданства

10:10 2025-02-24
Более 150 000 жителей Канады подписали петицию в парламент с призывом лишить Илона Маска канадского гражданства

Парламентская петиция была подана из-за связи миллиардера с Трампом, который неоднократно угрожал завоевать Канаду.

Лишить Илона Маска канадского гражданства из-за союза миллиардера в сфере технологий с Дональдом Трампом, который во время своего второго президентского срока неоднократно угрожал завоевать независимую соседнюю страну на севере и превратить её в 51-й штат.

Автор из Британской Колумбии Квалиа Рид подала петицию в Палату общин Канады, где её поддержал депутат от Новой демократической партии и ярый критик Маска Чарли Ангус, как The Canadian Press впервые сообщила в минувшие выходные.

Маск родился в Южной Африке и возглавляет американские компании, в том числе производителя электромобилей Tesla, аэрокосмическую компанию SpaceX и социальную сеть Twitter/X.

У него есть канадское гражданство по линии матери, которая родом из столицы Саскачевана, Реджайны.

Маск выступает за сокращение федерального правительства США по поручению президента США, который с момента возвращения в Белый дом на второй президентский срок 20 января постоянно ставит под сомнение суверенитет Канады.

admin
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