Да и хрен бы с ним: в чем отличие настоящего васаби от подделки

13:05 2025-02-24
Да и хрен бы с ним: в чем отличие настоящего васаби от подделки

Оригинальное растение очень капризное в возделывании и растет исключительно в Японии и стоит очень дорого.

Не каждый задумывается, что основная часть васаби, которую мы едим, на самом деле является подделкой. 

Дело в том, что настоящий васаби растет только в Японии. Приготовленная из его измельченных корневищ паста используется как острая приправа к суши и другим блюдам.

Но такая специя стоит ну очень дорого, да и купить ее можно в основном только на родине - то есть в Японии. А под таким названием чаще всего предлагают аналог, состоящий из обычного хрена, красителей и специй.

Это растение очень сложно вырастить: для этого уйдет целый год. Васаби к тому же сильно зависим от солнечного света, и его недостаток или избыток способен погубить растение.

И это не все: поливать растение надо родниковой водой температурой 15-18 градусов!

Причем корень быстро теряет аромат, потому его натирают и готовят соусы перед подачей на стол.

Конечно, васаби очень полезен для здоровья человека, он имеет еще и антибактериальные свойства.

Он также борется с кариесом, содержит витамины С, В6, В5, В2, В1, такие минералы, как цинк, марганец, железо, кальций, фосфор, натрий, калий.

То, что мы покупаем в магазинах под названием васаби, чаще всего - обычный хрен, куда добавлены краситель и специи. Впрочем, хрен тоже полезен. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:09

Инга Райтова

Ученые обнаружили на Земле место, где нет жизни ни в каком виде
Ученые обнаружили на Земле место, где нет жизни ни в каком виде Оно расположено в одном из вулканических кратеров Африки, земля здесь насыщена солями, а вода на поверхности просто закипает.
admin
17:07
При жизни Стива Джобса о нем говорили, как о человеке, который живет в искаженной реальности
При жизни Стива Джобса о нем говорили, как о человеке, который живет в искаженной реальности После его смерти в 2011 году все признали, что он изменил наши представления о реальной жизни.
Инга Райтова
16:54

Инга Райтова

Россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы
Россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы Обвинение потребовало для 18-летней студентки из РФ максимальный срок заключения, суд это требование удовлетворил.
Инга Райтова
16:28

Инга Райтова

Неизлечимо больной американец ждал казни 30 лет и умер за несколько недель до нее
Неизлечимо больной американец ждал казни 30 лет и умер за несколько недель до нее Кристофера Сепульвадо, осужденного за убийство пасынка, планировали казнить с помощью азота.
Инга Райтова
16:09

Инга Райтова

У Великой пирамиды Гизы обнаружили особые энергетические свойства
У Великой пирамиды Гизы обнаружили особые энергетические свойства Изучая 4600-летнюю конструкцию, ученые выяснили, что она действует как резонатор, накапливая в камерах и у основания энергию.
Инга Райтова
16:01

Инга Райтова

Белая американка родила чернокожего ребенка и подала в суд на клинику
Белая американка родила чернокожего ребенка и подала в суд на клинику Причиной такого инцидента стала ошибка при ЭКО, которые происходят из-за «зависимости от ручных протоколов, пропущенных проверок и человеческих факторов».
Новости СМИ2