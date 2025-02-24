Да и хрен бы с ним: в чем отличие настоящего васаби от подделки

Не каждый задумывается, что основная часть васаби, которую мы едим, на самом деле является подделкой.

Дело в том, что настоящий васаби растет только в Японии. Приготовленная из его измельченных корневищ паста используется как острая приправа к суши и другим блюдам.

Но такая специя стоит ну очень дорого, да и купить ее можно в основном только на родине - то есть в Японии. А под таким названием чаще всего предлагают аналог, состоящий из обычного хрена, красителей и специй.

Это растение очень сложно вырастить: для этого уйдет целый год. Васаби к тому же сильно зависим от солнечного света, и его недостаток или избыток способен погубить растение.

И это не все: поливать растение надо родниковой водой температурой 15-18 градусов!

Причем корень быстро теряет аромат, потому его натирают и готовят соусы перед подачей на стол.

Конечно, васаби очень полезен для здоровья человека, он имеет еще и антибактериальные свойства.

Он также борется с кариесом, содержит витамины С, В6, В5, В2, В1, такие минералы, как цинк, марганец, железо, кальций, фосфор, натрий, калий.

То, что мы покупаем в магазинах под названием васаби, чаще всего - обычный хрен, куда добавлены краситель и специи. Впрочем, хрен тоже полезен.