Wildberries может запустить в Беларуси службу такси

Wildberries планирует запустить в Беларуси свою службу пассажирских перевозок и курьерской доставки.
Об этом сообщили сразу несколько российских СМИ.
По их данным, компания может запустить в Минске пилотный проект по завершении всех необходимых для его старта процессов.
При этом вопрос о запуске данного вида бизнеса в Беларуси и масштабировании проекта решиться только после оценки перспектив данного направления и по результатам тестирования, рассказали журналистам в головном офисе WB.
Предположительно, речь идет о регистрации перевозчика и о других юрпроцедурах.
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