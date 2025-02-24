Wildberries может запустить в Беларуси службу такси

Wildberries планирует запустить в Беларуси свою службу пассажирских перевозок и курьерской доставки.

Об этом сообщили сразу несколько российских СМИ.

По их данным, компания может запустить в Минске пилотный проект по завершении всех необходимых для его старта процессов.

При этом вопрос о запуске данного вида бизнеса в Беларуси и масштабировании проекта решиться только после оценки перспектив данного направления и по результатам тестирования, рассказали журналистам в головном офисе WB.

Предположительно, речь идет о регистрации перевозчика и о других юрпроцедурах.