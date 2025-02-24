В Великобритании родилась девочка без глаз

13:50 2025-02-24
В Великобритании родилась девочка без глаз

Как рассказала мама девочек, сначала все казалось нормальным, пока педиатр не заметил, что ребенок не открывает глаза.

Дарра О'Салливан и Винс Гринуэй из Англии стали родителями девочек-близнецов Мэйв и Орлы.

Крошки появились на свет на 36-й неделе беременности. Но радость омрачилась неожиданным диагнозом. Как оказалось, у Мэйв, врачи обнаружили редкое заболевание: двустороннюю анофтальмию.

При таком диагнозе ребенок рождается без глаз, патология встречается у одного из ста тысяч младенцев.

Для девочки уже создают конформеры - так называются пластиковые оболочки, которые помогут глазницам развиться до нормальной формы и размера.

Затем их заменят протезами. Семья готовится к тому, чтобы помочь дочери адаптироваться к жизни без зрения. Мама и папа планируют изучать шрифт Брайля с дочерью и поддерживать ее на всех этапах развития.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме двусторонней анофтальмии, Винс планирует принять участие в ближайшем Лондонском марафоне.

Мужчина будет бежать в поддержку благотворительной организации, помогающей детям с редкими заболеваниями.

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