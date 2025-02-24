В Великобритании родилась девочка без глаз

Дарра О'Салливан и Винс Гринуэй из Англии стали родителями девочек-близнецов Мэйв и Орлы.
Крошки появились на свет на 36-й неделе беременности. Но радость омрачилась неожиданным диагнозом. Как оказалось, у Мэйв, врачи обнаружили редкое заболевание: двустороннюю анофтальмию.
При таком диагнозе ребенок рождается без глаз, патология встречается у одного из ста тысяч младенцев.
Для девочки уже создают конформеры - так называются пластиковые оболочки, которые помогут глазницам развиться до нормальной формы и размера.
Затем их заменят протезами. Семья готовится к тому, чтобы помочь дочери адаптироваться к жизни без зрения. Мама и папа планируют изучать шрифт Брайля с дочерью и поддерживать ее на всех этапах развития.
Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме двусторонней анофтальмии, Винс планирует принять участие в ближайшем Лондонском марафоне.
Мужчина будет бежать в поддержку благотворительной организации, помогающей детям с редкими заболеваниями.
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