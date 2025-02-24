К Земле стремительно мчится астероид Бенну

Учёные серьёзно озабочены приближением к нашей планете астероида Бенну, который может вызвать значительные климатические изменения на Земле.

Исследователи подсчитали, что столкновение астероида 2024 YR4 с Землей возможно в 2032 году.

Еще более их тревожит вероятность того, что в Землю в 2182 году может врезаться астероид Бенну около 500 метров в диаметре.

По их мнению, это приведет к похолоданию на 4°C и в итоге окажет значительное влияние на климат.

Бенну при столкновении с планетой может выбросить в стратосферу порядка 400 тонн пыли, что усилит холод.