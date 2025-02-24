К Земле стремительно мчится астероид Бенну

13:56 2025-02-24
К Земле стремительно мчится астероид Бенну

Ранее вероятность столкновения с этим астероидом оценивалась как 1 к 2700, однако новые расчёты увеличили такую вероятность до 1 к 1750.

Учёные серьёзно озабочены приближением к нашей планете астероида Бенну, который может вызвать значительные климатические изменения на Земле.

Исследователи подсчитали, что столкновение астероида 2024 YR4 с Землей возможно в 2032 году.

Еще более их тревожит вероятность того, что в Землю в 2182 году может врезаться астероид Бенну около 500 метров в диаметре.

По их мнению, это приведет к похолоданию на 4°C и в итоге окажет значительное влияние на климат.

Бенну при столкновении с планетой может выбросить в стратосферу порядка 400 тонн пыли, что усилит холод.

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