На Филиппинах платят людям деньги за убитых комаров

Власти деревни Эддишн-Хиллс, которая расположена в черте Манилы, стали выплачивать жителям по 1 песо (около 55 копеек) за 5 убитых комаров.

Данная мера принята для борьбы с распространением лихорадки денге, вирус которой переносится с помощью этих насекомых.

Ситуация с болезнью в стране напряженная: случаи потенциально смертельной инфекции здесь растут в геометрической прогрессии. Департаментом здравоохранения в январе зарегистрировано свыше 28 000 заболевших, это на 40 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Инициатива не везде нашла одобрение: ее раскритиковали власти страны.

Представитель Департамента здравоохранения Альберт Доминго заявил, что проект «деньги в обмен на комаров» может заинтересовать людей в разведении комаров для того, чтобы обеспечить себе доход.

Чиновник считает, что лучше провести конкурсы, в рамках которых районы соперничали бы в очистке территорий со стоячей водой.