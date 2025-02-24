На Филиппинах платят людям деньги за убитых комаров

15:24 2025-02-24
На Филиппинах платят людям деньги за убитых комаров

Тем самым власти одной из деревень хотят сократить опасность распространения лихорадки денге.

Власти деревни Эддишн-Хиллс, которая расположена в черте Манилы, стали выплачивать жителям по 1 песо (около 55 копеек) за 5 убитых комаров.

Данная мера принята для борьбы с распространением лихорадки денге, вирус которой переносится с помощью этих насекомых.

Ситуация с болезнью в стране напряженная: случаи потенциально смертельной инфекции здесь растут в геометрической прогрессии. Департаментом здравоохранения в январе зарегистрировано свыше 28 000 заболевших, это на 40 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Инициатива не везде нашла одобрение: ее раскритиковали власти страны.

Представитель Департамента здравоохранения Альберт Доминго заявил, что проект «деньги в обмен на комаров» может заинтересовать людей в разведении комаров для того, чтобы обеспечить себе доход.

Чиновник считает, что лучше провести конкурсы, в рамках которых районы соперничали бы в очистке территорий со стоячей водой.

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